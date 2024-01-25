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Не цього року: НБУ спрогнозував початок повернення біженців з-за кордону

Україна, Четвер 25 січня 2024 15:42
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Не цього року: НБУ спрогнозував початок повернення біженців з-за кордону Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Минулого року Національний банк України очікував початок повернення українських мігрантів з-за кордону у 2024 році. Наразі цього не фіксується, навпаки, є певний відтік.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

"Прогноз 2024 року досить обережно ставиться до повернення міграційного потоку в Україну. У першу чергу через безпекові ризики. Але суттєвішого впливу завдає на сьогоднішній день фактор асиміляції, пристосування наших громадян до того життя, яке вони починають вибудовувати за кордоном", - сказав він.

Крім того, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що ризики, пов’язані з війною, посилилися.

"На цей рік ми очікуємо незначне, але збільшення чисельності наших мігрантів. І вже наступного року по мірі реалізації зниження безпекових ризиків ми очікуємо повернення близько 400 тисяч осіб", - сказав він.

Ніколайчук зазначив, що НБУ оцінює відплив валюти (за даними платіжного балансу за статтею подорожі) на українських мігрантів за кордоном у 2022 році на рівні 20 млрд доларів на рік, у 2023 році - 18 млрд доларів, у 2024 році - 13 млрд доларів. Зниження пов’язане з тим, що українці стають податковими резидентами країн ЄС.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив, що щоденні витрати українців за кордоном через картки українських банків з квітня минулого року перебувать на рівні 35 млн доларів.

Біженці з України

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 31 грудня 2023 року було зафіксовано в усьому світі 6,357 млн біженців з України (5,954 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,404 млн за межами Європи).

Міжнародний валютний фонд очікує, що близько 2 млн українських біженців назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією.

Нагадаємо, у жовтні минулого року НБУ очікував, що упродовж 2024 року повернеться близько 100 тис. мігрантів, а у 2025 році - орієнтовно 700 тис. осіб.

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Національний банк України
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