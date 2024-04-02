Берегова охорона Греції виявила 74 мігрантів на дерев’яному човні

Човен із 74 людьми на борту було виявлено у неділю ввечері у Середземному морі за 46 кілометрів від невеликого грецького острова Гавдос. Всіх затриманих, 73 чоловіки й одну жінку, грецький патрульний катер транспортував на Крит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Невідомо, де і коли човен було спущено на воду, а також з яких країн походять його пасажири. Постраждалих чи хворих серед них немає. Мігрантів доставили до пункту тимчасового притулку.

Греція є головною точкою входу до Європейського Союзу для людей, які втікають від конфліктів і бідності на Близькому Сході, в Африці та Азії.

Останнім часом зросла кількість мігрантів з Лівії, і уряд Греції пообіцяв у понеділок вирішити це питання шляхом збільшення фінансування та додаткового персоналу берегової охорони.

Біженці з України