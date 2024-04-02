Береговая охрана Греции обнаружила 74 мигрантов на деревянной лодке
Лодка с 74 людьми на борту была обнаружена в воскресенье вечером в Средиземном море в 46 километрах от небольшого греческого острова Гавдос. Всех задержанных, 73 мужчины и одну женщину, греческий патрульный катер транспортировал на Крит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Неизвестно, где и когда лодка была спущена на воду, а также из каких стран происходят ее пассажиры. Пострадавших или больных среди них нет. Мигрантов доставили в пункт временного убежища.
Греция является главной точкой входа в Европейский Союз для людей, убегающих от конфликтов и бедности на Ближнем Востоке, Африке и Азии.
В последнее время выросло количество мигрантов из Ливии, и правительство Греции пообещало в понедельник решить этот вопрос путем увеличения финансирования и дополнительного персонала береговой охраны.
Беженцы из Украины
По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 31 декабря 2023 года было зафиксировано по всему миру 6,357 млн беженцев из Украины (5,954 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,404 млн за пределами Европы).
Международный валютный фонд ожидает, что около 2 млн. украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны с Россией.
Напомним, в НБУ прогнозируют, что в течение 2025 года по мере реализации снижения рисков безопасности в Украину вернутся около 400 тысяч человек.
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