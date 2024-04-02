Береговая охрана Греции обнаружила 74 мигрантов на деревянной лодке

Лодка с 74 людьми на борту была обнаружена в воскресенье вечером в Средиземном море в 46 километрах от небольшого греческого острова Гавдос. Всех задержанных, 73 мужчины и одну женщину, греческий патрульный катер транспортировал на Крит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Неизвестно, где и когда лодка была спущена на воду, а также из каких стран происходят ее пассажиры. Пострадавших или больных среди них нет. Мигрантов доставили в пункт временного убежища.

Греция является главной точкой входа в Европейский Союз для людей, убегающих от конфликтов и бедности на Ближнем Востоке, Африке и Азии.

В последнее время выросло количество мигрантов из Ливии, и правительство Греции пообещало в понедельник решить этот вопрос путем увеличения финансирования и дополнительного персонала береговой охраны.

Беженцы из Украины