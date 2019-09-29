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У берегов Йемена пропал паром с 55 людьми на борту

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 05:12
У берегов Йемена пропал паром с 55 людьми на борту
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Паром двигался в направлении острова Сокотра

Местные власти Йемена на острове Сокотра объявили, что в Индийском океане у восточного побережья страны пропал паром, на борту которого было примерно 55 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Известно, что паром вышел из порта Махра в направлении острова Сокотра.

Представитель местной власти в Сокотре сказал, что "мы установили необходимые контакты с коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, после получения информации о пропавшем пароме и проведении поисково-спасательной операции".

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане в результате шторма судно Bourbon Rhode пропало с украинцами на борту. Позже стало известно, что судно затонуло.

РБК-Украина писало, что в Индии 12 человек погибли и 20 пропали без вести после того, как на реке Годавари на юге страны перевернулась туристическая лодка.

Напомним, в Будапеште в мае на реке Дунай перевернулся катер с туристами. На борту катера находилось 32 пассажира и два члена экипажа, из них 7 погибли и 20 пропали без вести. Большинство пассажиров судна - туристы из Южной Кореи.

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