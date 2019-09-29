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Біля берегів Ємену пропав пором з 55 людьми на борту

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 05:12
Біля берегів Ємену пропав пором з 55 людьми на борту
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Пором рухався в напрямку острова Сокотра

Місцева влада Ємену на острові Сокотра оголосила, що в Індійському океані біля східного узбережжя країни пропав пором, на борту якого було приблизно 55 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Відомо, що пором вийшов з порту Махра в напрямку острова Сокотра.

Представник місцевої влади в Сокотрі сказав, що "ми встановили необхідні контакти з коаліцією, очолюваною Саудівською Аравією, після отримання інформації про зниклого порому та проведення пошуково-рятувальної операції".

Раніше повідомлялося, що в Атлантичному океані в результаті шторму судно Bourbon Rhode пропало з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що судно затонуло.

РБК-Україна писало, що в Індії 12 осіб загинули, 20 зникли безвісти після того, як на річці Годаварі на півдні країни перекинувся туристична човен.

Нагадаємо, у Будапешті в травні на річці Дунай перекинувся катер з туристами. На борту катера перебувало 32 пасажири і два члени екіпажу, з них 7 загинули і 20 пропали без вісті. Більшість пасажирів судна - туристи з Південної Кореї.

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