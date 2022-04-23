В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой шесть баллов
Сейсмописец (Фото: tmgrup.com.tr)
Землетрясение было зарегистрировано на юге страны в 00:07 по Киеву. Согласно комментариям и фото очевидцев, опубликованных в социальных сетях, от обрушений элементов зданий пострадала инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EMSC.
Согласно отчету Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине два километра. О пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не сообщается.
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