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В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой шесть баллов

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Сараево, Суббота 23 апреля 2022 03:41
В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой шесть баллов Сейсмописец (Фото: tmgrup.com.tr)
Автор: Константин Широкун

Землетрясение было зарегистрировано на юге страны в 00:07 по Киеву. Согласно комментариям и фото очевидцев, опубликованных в социальных сетях, от обрушений элементов зданий пострадала инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EMSC.

В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой шесть балловСогласно отчету Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине два километра. О пострадавших в результате чрезвычайного происшествия не сообщается.

В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой шесть баллов

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