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Біля берегів США на круїзному лайнері 21 людина інфікована коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     07.03.2020 - 04:03
Біля берегів США на круїзному лайнері 21 людина інфікована коронавірусом
Ілюстративне фото (wikimedia by SteKrueBe)

Всі пасажири і екіпаж будуть перевірені

На борту круїзного лайнера Grand Princess, якому відмовлено у в'їзді в Сан-Франциско, коронавірусом заразився 21 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що після перевірки 21 тест дав позитивний результат на коронавірус. Судно буде доставлено в некомерційний порт в ці вихідні, і всі пасажири і екіпаж будуть перевірені.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Каліфорнії через коронавірус ізолювали круїзний лайнер Grand Princess. Лайнер виконував круїз з Сан-Франциско на Гаваї і повинен був закінчити рейс у суботу.

Повідомляється, що у двох колишніх пасажирів, які перебували на судні з 11 по 21 лютого під час круїзу в Мексику, виявили коронавирусную інфекцію. Один із заражених, 71-річний житель передмістя Сакраменто, помер.

Нагадаємо, 2 березня з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував з 3 лютого на карантин через спалах коронавіруса, евакуювали всіх пасажирів і членів екіпажу.

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