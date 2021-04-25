У берегов Сирии атаковали иранский танкер, есть жертвы

У берегов Сирии неизвестные атаковали иранский топливозаправщик. В результате инцидента погибли не менее трех человек.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сирийские государственные медиа и правозащитников.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, не менее трех граждан Сирии погибли в результате этой атаки, в том числе двое членов экипажа танкера. На данный момент неизвестно, кто именно атаковал судно, оно находилось недалеко от порта Баниас.

По данным сирийских медиа, судно могло быть атаковано беспилотником со стороны ливанских территориальных вод.