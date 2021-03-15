Турция обвинила Сирию в ракетных ударах по нефтяным цистернам

Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ракетного удара по двум населенным пунктам в подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Также уведомило Россию о необходимости не допускать подобных атак.

Об этом сообщает агентство Anadolu .

По данным Минобороны, районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции "Щит Евфрата".

"Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб", - говорится в сообщении.

Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками. В результате атаки пострадали люди среди мирного населения, передали в ведомстве.