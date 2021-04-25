Біля берегів Сирії атакували іранський танкер, є жертви

Біля берегів Сирії невідомі атакували іранський паливозаправник. В результаті інциденту загинули не менше трьох осіб.

Про це пише The Guardian з посиланням на сирійські державні медіа та правозахисників.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, не менше трьох громадян Сирії загинули в результаті цієї атаки, в тому числі двоє членів екіпажу танкера. На даний момент невідомо, хто саме атакував судно, воно знаходилося недалеко від порту Баніас.

За даними сирійських медіа, судно могло бути атаковано безпілотником з боку ліванських територіальних вод.