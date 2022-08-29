UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У берегов Швеции горит автомобильный паром, на борту находятся сотни пассажиров

Фото: у берегов Швеции горит автомобильный паром (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Автомобильный паром Stena Scandica с 300 людьми на борту загорелся у побережья Швеции. С Судна началась эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя морской администрации Швеции Йонаса Франзена, возгорание началось на автомобильной палубе. К месту происшествия были отправлены три вертолета и семь судов, началась эвакуация людей с корабля.

Сообщений о пострадавших не поступало, причина возгорания пока неизвестна. Шведские власти также сообщили, что пожар взят под контроль. Паром Stena Scandica находился у острова Готска-Санден у юго-восточного побережья Швеции.

Ранее мы писали, что в ближайшее время Швеция выделит дополнительный пакет помощи Украине для повышения ее устойчивости.

Также сообщалось, что министр обороны Швеции допустил производство оружия для нужд Украины. До этого Швеция предоставила 120 инструкторов для обучения украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияПожар