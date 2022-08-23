Швеция анонсировала дополнительный пакет помощи Украине

В ближайшее время Швеция выделит дополнительный пакет помощи Украине для повышения ее устойчивости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление шведского премьера Магдалены Андерссон на Крымской платформе .

По ее словам, мировое сообщество должно гарантировать дальнейшую скоординированную реакцию с целью остановить российскую агрессию, а также привлечения к ответственности всех виновных.

"Нам нужно предотвратить подобные агрессии в других регионах. И мое правительство скоро объявит о дополнительном комплексном пакете помощи устойчивости Украины. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам", - добавила Андерссон.