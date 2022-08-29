Біля берегів Швеції горить автомобільний пором, на борту знаходяться сотні пасажирів

Автомобільний пором Stena Scandica з 300 людьми на борту загорівся біля узбережжя Швеції. З Судна почалася евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами представника морської адміністрації Швеції Йонаса Франзена, загоряння почалося на автомобільній палубі. До місця події були відправлені три вертольоти і сім суден, почалася евакуація людей з корабля.

Повідомлень про постраждалих не надходило, причина загоряння поки невідома. Шведська влада також повідомила, що пожежу взято під контроль. Пором Stena Scandica знаходився біля острова Готська-Санден біля південно-східного узбережжя Швеції.