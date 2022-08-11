Швеция допускает производство оружия для Украины

В результате встречи на конференции в Копенгагене, министр обороны Швеции допустил производство оружия для нужд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на svt.se .

Во время встречи министров обороны на конференции в Копенгагене, были определены три основных направления долгосрочной поддержки. Швеция, которая предоставила 120 инструкторов для обучения украинских военных, может производить оружие для Украины.

"Этого я не исключаю, но пока рано говорить. Мы положительно участвуем во всех трех измерениях, но в конце концов мы видим, как мы объединяем это все воедино"-говорит Питер Хультквист.

По словам Хультквиста, Словакия, Польша и Чехия уже сообщили, что могут помочь с производством оружия.

"Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно напрямую поставлять в Украину", - говорит Петер Хультквист.