У берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе, пострадали два члена экипажа

Взрыв на контейнеровозе MV X-Press Pearl произошел после того, как военная авиация и моряки тушили возгорание, произошедшее еще 20 мая. Для ликвидации возгорания вертолет ВВС Шри-Ланки использовал сухой химический порошок.

Спасатели эвакуировали весь экипаж с контейнеровоза у побережья Шри-Ланки, поскольку пожар на борту усилился. При этом двое членов экипажа получили ранения, однако о характере их травм не сообщается.

Власти Шри-Ланки сообщили, что эксперты из Нидерландов и Бельгии обследуют судно, а Индия пообещала прислать суда и самолет для помощи в борьбе с пожаром.

"Сейчас ожидается прибытие в Шри-Ланку специального голландского рейса с жизненно важным оборудованием для локализации пожара", - сказал министр судоходства Шри-Ланки Рохита Абейгунавардена.

Отмечается, что контейнеровоз MV X-Press Pearl плавает под сингапурским флагом и перевозит косметику и химикаты, включая 25 тонн азотной кислоты.