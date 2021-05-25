Біля берегів Шрі-Ланки стався вибух на контейнеровозі, постраждали два члени екіпажу

Вибух на контейнеровозі MV X-Press Pearl стався після того, як військова авіація і моряки гасили загоряння, що сталося ще 20 травня. Для ліквідації загоряння вертоліт ВПС Шрі-Ланки використовував сухий хімічний порошок.

Рятувальники евакуювали весь екіпаж з контейнеровоза біля узбережжя Шрі-Ланки, оскільки пожежа на борту посилився. При цьому двоє членів екіпажу отримали поранення, проте про характер їх травм не повідомляється.

Влада Шрі-Ланки повідомила, що експерти з Нідерландів і Бельгії обстежують судно, а Індія пообіцяла надіслати судна і літак для допомоги в боротьбі з пожежею.

"Зараз очікується прибуття в Шрі-Ланку спеціального голландського рейсу з життєво важливим обладнанням для локалізації пожежі", - сказав міністр судноплавства Шрі-Ланки Рохіта Абейгунавардена.

Відзначається, що контейнеровоз MV X-Press Pearl плаває під сінгапурським прапором і перевозить косметику і хімікати, включаючи 25 тонн азотної кислоти.