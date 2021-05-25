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Біля берегів Шрі-Ланки стався вибух на контейнеровозі, постраждали два члени екіпажу

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 25 травня, біля берегів Шрі-Ланки стався вибух на контейнеровозі. В результаті інциденту постраждали два члени екіпажу.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух на контейнеровозі MV X-Press Pearl стався після того, як військова авіація і моряки гасили загоряння, що сталося ще 20 травня. Для ліквідації загоряння вертоліт ВПС Шрі-Ланки використовував сухий хімічний порошок.

Рятувальники евакуювали весь екіпаж з контейнеровоза біля узбережжя Шрі-Ланки, оскільки пожежа на борту посилився. При цьому двоє членів екіпажу отримали поранення, проте про характер їх травм не повідомляється.

Влада Шрі-Ланки повідомила, що експерти з Нідерландів і Бельгії обстежують судно, а Індія пообіцяла надіслати судна і літак для допомоги в боротьбі з пожежею.

"Зараз очікується прибуття в Шрі-Ланку спеціального голландського рейсу з життєво важливим обладнанням для локалізації пожежі", - сказав міністр судноплавства Шрі-Ланки Рохіта Абейгунавардена.

Відзначається, що контейнеровоз MV X-Press Pearl плаває під сінгапурським прапором і перевозить косметику і хімікати, включаючи 25 тонн азотної кислоти.

Нагадаємо, нещодавно в Болгарії загорівся склад збройового заводу. Однак небезпеки вибухів не було.

Крім цього повідомлялося, що в Афганістані наприкінці квітня замінований автомобіль вибухнув біля будівлі лікарні. В результаті загинули не менше 30 осіб, більше 60-були поранені.

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