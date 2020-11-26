У берегов Саудовской Аравии взорвали нефтяной танкер

В Красном море у побережья Саудовской Аравии подорвался на мине нефтяной танкер. Судно отбуксируют в порт и оно не представляет угрозы с точки зрения возможной утечки нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, судно Agrari типа Aframax получило пробоину выше ватерлинии. Оно прибыло 23 ноября из Литвы с грузом нефтепродуктов. Известно, что такой танкер может перевозить порядка 700 тысяч баррелей нефти.

После этого, в Красном море были найдены и обезврежены по меньшей мере еще пять мин иранского производства, установленных йеменскими повстанцами.

Отмечается, что в понедельник Саудовская Аравия подверглась ракетному удару со стороны Йемена. Тогда пострадал Топливный резервуар государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco в Джидде. Ответственность за инцидент взяла на себя хуситская группировка "Ансар Аллах".

Нападения на нефтяные объекты преследуют "цель подорвать стабильность поставок энергоносителей в мире", заявили в саудовском Минэнерго.

Напомним, у берегов Шри-Ланки загорелся нефтетанкер. Огонь на судне не могли ликвидировать в течение нескольких дней.

Кроме того, в Азовском море произошел взрыв на танкере, который шел под российским флагом.

Также РБК-Украина писало, что вблизи Маврикия затонул танкер.