У берегов Шри-Ланки четвертый день горит танкер с нефтью

Фото: тушение пылающего танкера у берегов Шри-Ланки (worldauthenticnews.com)

Группа спасателей объединяет усилия по тушению нефтяного танкера, который горит уже четвертый день у берегов Шри-Ланки. Утечки нефти пока не было.

Об этом сообщает Associated Press.

Четыре буксира, три корабля ВМС Шри-Ланки и шесть индийских кораблей борются с огнем у берегов страны. Согласно заявлениям спасателей, пожар на корабле был взят под контроль, но до сих пор не потушен. Утечки нефти пока было.

Ожидается, что в воскресенье к спасателям присоединятся еще 10 британских и голландских специалистов, включая специалистов по спасательным операциям, оценщиков стихийных бедствий и юридических консультантов,

Горящий танкер перевозил почти 2 миллиона баррелей сырой нефти. Пожар начался в котле машинного отделения. На танкере находились 23 члена экипажа - 18 филиппинцев и пять греков.

В результате пожара погиб один член экипажа, еще двое получили ранения.

Танкер перевозил сырую нефть из порта Мина-Аль-Ахмади в Кувейте в индийский порт Парадип, где у государственной индийской нефтяной корпорации есть нефтеперерабатывающий завод.

Напомним, из танкера Delfi, который уже поднят на киль для дальнейшей буксировки с пляжа Одессы, снова произошла утечка нефтепродуктов.