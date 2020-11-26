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Біля берегів Саудівської Аравії підірвали нафтовий танкер

Автор: Андрій Козловський

У Червоному морі біля узбережжя Саудівської Аравії підірвався на міні нафтовий танкер. Судно відбуксують в порт і воно не представляє загрози з точки зору можливого витоку нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, судно Agrari типу Aframax отримало пробоїну вище ватерлінії. Воно прибуло 23 листопада з Литви з вантажем нафтопродуктів. Відомо, що такий танкер може перевозити близько 700 тисяч барелів нафти.

Після цього, в Червоному морі були знайдені та знешкоджені щонайменше ще п'ять мін іранського виробництва, встановлених єменськими повстанцями.

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Наголошується, що в понеділок Саудівська Аравія зазнала ракетного удару з боку Ємену. Тоді постраждав Паливний резервуар державної нафтової компанії королівства Saudi Aramco в Джидді. Відповідальність за інцидент взяла на себе хуситське угруповання "Ансар Аллах".

Напади на нафтові об'єкти переслідують "мету підірвати стабільність поставок енергоносіїв у світі", заявили в саудівському Міненерго.

Нагадаємо, біля берегів Шрі-Ланки загорівся нафтотанкер. Вогонь на судні не могли ліквідувати протягом декількох днів.

Крім того, в Азовському морі стався вибух на танкері, який йшов під російським прапором.

Також РБК-Україна писало, що поблизу Маврикія затонув танкер.

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