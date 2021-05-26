Біля берегів Японії риболовецьке судно зіткнулося з російським, є загиблі
Біля берегів острова Хоккайдо японське риболовецьке судно зіткнулося з російським судном "Амур". П'ятеро рибалок були врятовані, проте у трьох з них сталася зупинка серця.
Зіткнення суден сталося приблизно за 23 км на північний схід від порту Момбецу. В результаті судно, що займається ловом краба-волосатика, перекинулося.
Нагадаємо, на початку квітня щонайменше 5 людей загинули у центральній частині Бангладеш після зіткнення порома з вантажним судном. На борту якого перебували понад 50 осіб.
У березні біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. МЗС України підтвердило загибель двох осіб, десять членів екіпажу врятували.
В січні біля узбережжя Туреччини затонуло судно, на його борту було 12 членів екіпажу, серед яких десять українців. В результаті інциденту загинули три людини.