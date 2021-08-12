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У берегов Японии раскололся надвое сухогруз во время шторма

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Хонсю, Четверг 12 августа 2021 10:29
У берегов Японии раскололся надвое сухогруз во время шторма Фото: сухогруз у берегов Японии раскололся надвое (twitter.com/Sankei_news)
Автор: Анастасия Рокитна

Японский сухогруз Crimson Polaris сел на мель во время шторма. Потом он раскололся на две части.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Maritime Executive.

Сухогруз под панамским флагом с грузом древесной щепы прибыл 11 августа 2021 года в Японию из Таиланда. Во время шторма судно потеряло управление и село на мель. В корпусе образовалась трещина.

Crimson Polaris раскололся надвое в 2,5 милях от берега. Сообщается о разливе масла и нефти.

Береговая охрана Японии получила сигнал бедствия и эвакуировала экипаж из 21 человека с помощью вертолетов. Спасательная операция длилась пять часов.

У берегов Японии раскололся надвое сухогруз во время штормаФото: судно раскололось надвое (www.maritime-executive)

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