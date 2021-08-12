У берегов Японии раскололся надвое сухогруз во время шторма
Фото: сухогруз у берегов Японии раскололся надвое (twitter.com/Sankei_news)
Японский сухогруз Crimson Polaris сел на мель во время шторма. Потом он раскололся на две части.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Maritime Executive.
Сухогруз под панамским флагом с грузом древесной щепы прибыл 11 августа 2021 года в Японию из Таиланда. Во время шторма судно потеряло управление и село на мель. В корпусе образовалась трещина.
Crimson Polaris раскололся надвое в 2,5 милях от берега. Сообщается о разливе масла и нефти.
Береговая охрана Японии получила сигнал бедствия и эвакуировала экипаж из 21 человека с помощью вертолетов. Спасательная операция длилась пять часов.
Фото: судно раскололось надвое (www.maritime-executive)