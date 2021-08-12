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Біля берегів Японії розколовся надвоє суховантаж під час шторму

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Хонсю, Четвер 12 серпня 2021 10:29
Біля берегів Японії розколовся надвоє суховантаж під час шторму Фото: суховантаж біля берегів Японії розколовся надвоє (twitter.com/Sankei_news)
Автор: Анастасія Рокитна

Японський суховантаж Crimson Polaris сів на мілину під час шторму. Потім він розколовся на дві частини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Maritime Executive.

Суховантаж під панамським прапором з вантажем деревної тріски прибув 11 серпня 2021 року в Японію з Таїланду. Під час шторму судно втратило управління і сіло на мілину. В корпусі утворилася тріщина.

Crimson Polaris розколовся надвоє в 2,5 милях від берега. Повідомляється про розлив масла і нафти.

Берегова охорона Японії отримала сигнал лиха і евакуювала екіпаж з 21 людини за допомогою вертольотів. Рятувальна операція тривала п'ять годин.

Біля берегів Японії розколовся надвоє суховантаж під час штормуФото: судно розкололося надвоє (www.maritime-executive)

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