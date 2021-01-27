У берегов Японии произошло мощное землетрясение

У побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в море.

Об этом говорится в сообщении Геологической службы США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения был в 31 км к юго-востоку от города Титосэ на острове Хоккайдо. Толчки ощущались в четырех соседних префектурах.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Также не было объявлено об угрозе цунами.

Напомним, в ноябре 2020 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 возле восточного побережья Японии. Его эпицентр находился в 40 км от префектуры Ибараки, подземные толчки также ощущались в столице Токио и городе Фукусима.

Накануне вечером серия землетрясений произошла в районе испанского города Гранада. Магнитуда превышала 4 балла, самые мощные толчки были зафиксированы в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3). Пока сообщений о значительном ущербе или пострадавших нет.

Испанский премьер Педро Санчес уже выступил с призывом сохранять спокойствие.

"Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму", - отметил Санчес.