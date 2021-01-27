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Біля берегів Японії стався потужний землетрус

Автор: РБК-Україна

Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в морі.

Про це йдеться в повідомленні Геологічної служби США.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу був в 31 км до південно-сходу від міста Тітосе на острові Хоккайдо. Поштовхи відчувалися в чотирьох сусідніх префектурах.

Інформації про руйнування і постраждалих поки немає. Також не було оголошено про загрозу цунамі.

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Нагадаємо, в листопаді 2020 року було зафіксовано землетрус магнітудою 5,8 біля східного узбережжя Японії. Його епіцентр знаходився в 40 км від префектури Ібаракі, підземні поштовхи також відчувалися в столиці Токіо та місті Фукусіма.

Напередодні увечері серія землетрусів сталася в районі іспанського міста Гранада. Магнітуда перевищувала 4 бали, найбільш потужні поштовхи були зафіксовані в районі Кульяр-Вега (магнітуда 4,2) і Санта-Фе (4 та 4,3). Поки повідомлень про значні збитки або постраждалих немає.

Іспанський прем'єр Педро Санчес вже виступив із закликом зберігати спокій.

"Кілька землетрусів потрясли Гранаду знову сьогодні вночі... Зараз треба зберігати спокій і слідувати вказівкам екстрених служб. Будемо вірити, що скоро все повернеться до норми", - зазначив Санчес.

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