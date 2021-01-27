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В Испании произошла серия землетрясений

Гранада, Среда 27 января 2021 10:13
В Испании произошла серия землетрясений
Фото: землетрясение (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Вчера вечером в районе испанского города Гранада произошла серия землетрясений. Магнитуда нескольких подземных толчков превышала четыре балла по школе Рихтера.

Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Таким образом, самые мощные землетрясения были зафиксированы в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3). Пока сообщений о значительном ущербе или пострадавших нет.

Премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в Twitter призвал людей сохранять спокойствие.

"Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму", - написал он.

Напомним, 24 января, у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. Тогда Управление по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Чили (ONEMI) объявило угрозу цунами для антарктической территории страны.

Кроме того, 21 января вблизи Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился на расстоянии 210 км к юго-востоку от города Пундагитан.

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