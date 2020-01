У берегов ОАЭ горит танкер с нефтью

Танкер находится в примерно 35 км от побережья

У побережья Шарджи в ОАЭ на борту нефтяного танкера вспыхнул масштабный пожар. Об этом соообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что танкер находится в примерно 35 км от побережья.

В Федеральном управлении транспорта ОАЭ заявили, что работают над ликвидацией пожара на судне.

Видео пожара появилось в Twitter.

#Update: An oil tanker is on fire off the coast of #Sharjah, United Arab Emirates (#UAE).#MiddleEast #MENA #Iranpic.twitter.com/jLLivhTYZH