У берегов Камеруна пираты напали на танкер, среди моряков украинец

Иллюстративное фото (twitter.com saharareporters.jpg)

Пираты похители с танкера восемь членов экипажа

У берегов Камеруна вооруженные пираты атаковали нефтяной танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа, среди которых один украинец, пять греков и два филиппинца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maritime Bulletin.

Как сообщается, 30 декабря около 23:00 на юго-западе Лимбе подвергся нападению танкер Happy Lady, где он стоял на якоре с конца ноября.

В тот же день пираты совершили нападение на еще два корабля возле Камеруна, также две атаки были отражены нигерийскими вооруженными группами безопасности.

Отмечается, что нападения на суда и похищения людей с целью выкупа относительно часто встречаются вдоль побережья Западной Африки.

Напомним, в сентябре в Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode с украинцами на борту. Позже стало известно, что трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое украинцев.

Кроме того, в результате нападения на торговые судна у берегов Камеруна были похищены восемь украинцев. Сообщалось, что моряки были захвачены на борту их судна, находившегося на рейде недалеко от города Дуала (Камерун). Похитители, вероятно, являются нигерийскими пиратами. Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельств происшествия.