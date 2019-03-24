У берегов Норвегии произошла еще одна авария

Фото: грузовой корабль Hagland Captain (skipsrevyen.no)

Девять членов экипажа корабля Hagland Captain были эвакуированы на берег

У берегов Норвегии вблизи места, где произошла авария лайнера Viking Sky, еще один корабль подал сигнал о спасении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkipsRevyen.

Как сообщается, вблизи западного побережья Норвегии произошла авария грузового корабля Hagland Captain, на борту которого находилось 9 членов экипажа. Из-за сильного штормового ветра корабль потерял часть своего груза.

Отмечается, что сначала капитан корабля Hagland Captain отказывался от эвакуации экипажа с борта, однако вскоре он согласился на спасательную операцию.

Для эвакуации девяти членов экипажа были задействованы 2 спасательных вертолета, которые уже работали в районе аварии лайнера Viking Sky. Несколько членов экипажа спустились в море в спасательных костюмах, что облегчило спасательную операцию.

Напомним, что вчера, 23 марта, возле западного побережья Норвегии произошла авария круизного лайнера Viking Sky, на борту которого находились более 1300 пассажиров. Из-за шторма у лайнера отказали двигатели. Спасатели начали эвакуацию пассажиров лайнера.

Добавим, по последним данным, в ходе спасательной операции 479 человек были эвакуированы с борта лайнера Viking Sky. Также, было приостановлено спасение пассажиров с помощью вертолетов, так как два буксира начали направлять судно в сторону ближайшего порта.