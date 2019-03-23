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Вблизи Норвегии произошла авария судна с более чем тысячей пассажиров на борту

Новости » Происшествия    23.03.2019 - 17:33
Вблизи Норвегии произошла авария судна с более чем тысячей пассажиров на борту
Фото: вблизи Норвегии потерпел крушение круизный корабль (REUTERS)

В круизного корабля произошла поломка двигателя

В субботу, 23 марта, вблизи западного побережья Норвегии произошла авария круизного корабля Viking Sky компании Viking Ocean Cruises, на борту которого находились 1300 пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, у судна компании Viking Ocean Cruises, которая является частью группы Viking Cruises, основанной норвежским миллиардером Торстейн Хагеном, произошла поломка двигателя. Морская спасательная служба получила сигнал о спасении, который поступал с корабля.

В полиции отметили, что спасатели проведут эвакуацию с борта корабля 1300 пассажиров в ближайшее время. Вертолеты и спасательные суда уже направлены на место аварии для эвакуации пассажиров на сушу.

Кроме того, сейчас на западном побережье Норвегии продолжается шторм, скорость ветра достигает 20 м/сек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке в результате крушения парома на реке Тигр вблизи Мосула погибли по меньшей мере 100 человек. Причиной стал перегруз плавсредства почти в три раза. На борту могли находиться от 170 до 250 человек, а паром был рассчитан на 75 пассажиров. По подозрению в причастности к трагедии задержаны девять человек.

РБК-Украина писало, что 11 января на танкере в Китайском море произошел взрыв. Отмечается, что меры, предпринятые китайскими пожарными судами, не дали желаемых результатов.

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