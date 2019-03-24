Біля берегів Норвегії сталася аварія ще одна аварія

Фото: вантажний корабель Hagland Captain (skipsrevyen.no)

Дев'ять членів екіпажу корабля Hagland Captain були евакуйовані на берег

Біля берегів Норвегії поблизу місця, де сталася аварія лайнера Viking Sky, ще один корабель подав сигнал про порятунок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkipsRevyen.

Як повідомляється, поблизу західного берегу Норвегії сталася аварія вантажного корабля Hagland Captain, на борту якого перебувало 9 членів екіпажу. Через сильний штормовий вітер корабель втратив частину свого вантажу.

Зазначається, що спочатку капітан корабля Hagland Captain відмовлявся від евакуації екіпажу з борту, проте невдовзі він погодився на рятувальну операцію.

Для евакуації дев'яти членів екіпажу були задіяні 2 рятувальні вертольоти, які вже працювали в районі аварії лайнера Viking Sky. Декілька членів екіпажу спустилися в море в рятувальних костюмах, що полегшило рятувальну операцію.

Нагадаємо, що вчора, 23 березня, біля західного берегу Норвегії сталася аварія круїзного лайнера Viking Sky, на борту якого перебували більше 1300 пасажирів. Через шторм у лайнера відмовили двигуни. Рятувальники розпочали евакуацію пасажирів лайнеру.

Додамо, за останніми даними в ході рятувальної операції 479 осіб були евакуйовані з борту лайнера Viking Sky. Також, було призупинено порятунок пасажирів за допомогою вертольотів, так як два буксири почали направляти судно в бік найближчого порту.