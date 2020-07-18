У берегов Нигерии похитили четырех украинских моряков

При захвате танкера у берегов Нигерии пираты похитили четырех украинских моряков. В общей сложности, в заложники были захвачены 13 членов экипажа.

Об этом РБК-Украина сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Максим Коваленко.

Согласно уточненной информации, в результате пиратского нападения на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу) похитили 13 из 19 членов экипажа.

"Среди захваченных моряков - 4 гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - сообщил Коваленко.

Напомним, ранее портал Dryad Global сообщил о нападении пиратов на танкер Curacao Trader, который шел под флагом Либерии; по данным портала, на борту находились граждане Украины и России.

Нападение произошло в самой дальней от берега точке среди всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.

В мае 2020 года в Украину вернулись семеро моряков, который были членами экипажа судна MSC TALIA F, захваченного пиратами в Гвинейском заливе; освобождение стало итогом активного переговорного процесса с привлечением дипломатов и судовладельца.