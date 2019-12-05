У берегов Мавритании погибли почти 60 мигрантов

Иллюстративное фото (twitter.com/GodGreeceGod)

Затонуло судно с мигрантами

Около 57 человек погибли после того, как у побережья Мавритании затонуло судно с мигрантами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что судно из Гамбии затонуло в среду. Всего в нем находилось около 150 мигрантов.

"Власти Мавритании сообщают, что 57 человек погибли после того, как судно, перевозящее мигрантов, затонуло сегодня у побережья страны", - говорится в сообщении.

Reuters пишет, что этот инцидент является одним из самых смертоносных, поскольку попытки стали реже, когда Испания усилила патрулирование в середине 2000-х годов на морском пути из Западной Африки в Европу.

Ранее у берегов Греции перевернулось судно с 19 мигрантами, в результате семеро из них погибли.

Кроме того, у берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами, на борту лодки находились 50 пассажиров.

Напомним, в Греции планируют увеличить количество пограничников, чтобы закрыть границу для мигрантов, не имеющих права на проживание.