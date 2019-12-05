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Біля берегів Мавританії загинули майже 60 мігрантів

Новини » Суспільство     05.12.2019 - 04:06
Біля берегів Мавританії загинули майже 60 мігрантів
Ілюстративне фото (twitter.com/GodGreeceGod)

Затонуло судно з мігрантами

Близько 57 людей загинули після того, як біля берегів Мавританії затонуло судно з мігрантами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що судно з Гамбії затонуло в середу. Всього в ньому знаходилося близько 150 мігрантів.

"Влада Мавританії повідомляє, що 57 людей загинули після того, як судно, що перевозить мігрантів, затонуло сьогодні біля узбережжя країни", - йдеться в повідомленні.

Reuters пише, що цей інцидент є одним з найбільш смертоносних, оскільки спроби стали рідшими, коли Іспанія посилила патрулювання в середині 2000-х років на морському шляху із Західної Африки в Європу.

Раніше біля берегів Греції перекинулося судно з 19 мігрантами, внаслідок семеро з них загинули.

Крім того, біля берегів Лівії перекинувся човен з мігрантами, на борту човна перебували 50 пасажирів.

Нагадаємо, в Греції планують збільшити кількість прикордонників, щоб закрити кордон для мігрантів, які не мають права на проживання.

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