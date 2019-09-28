Иллюстративное фото (twitter.com/GodGreeceGod)

На борту лодки находились 50 пассажиров

У берегов Ливии перевернулась лодка с мигрантами, на борту лодки находились 50 пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Правительство национального согласия Ливии заявило, что число нелегальных мигрантов на территории страны достигло 700 тыс. человек. Накануне в Руанду из Ливии в рамках подписанного между странами специального соглашения прибыла первая группа в составе 66 человек, которые пытались перебраться в Европу, но были задержаны. Позднее они будут распределены между другими странами Африки.

Кроме того, у побережья Марокко вблизи Касабланки перевернулась лодка с мигрантами. Погибли не менее семи человек. Власти Марокко заявляют, что с января по сентябрь текущего года предотвратили попытки 57 тысяч человек нелегально пересечь границу с Испанией. Между тем в этом году число нелегальных мигрантов, прибывающих на испанскую территорию морским и наземным путем снизилось боле чем на 40%.

Напомним, ранее у берегов Греции перевернулось судно с 19 мигрантами, в результате семеро из них погибли.