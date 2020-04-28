У берегов Калифорнии скопились нефтяные танкеры, сырье негде хранить

Иллюстративное фото (twitter/seanews)

Около 30 танкеров у побережья Калифорнии используют как плавучие хранилища

В США у побережья Калифорнии собрались около 30 танкеров с нефтью в связи с заполненностью нефтехранилищ. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время танкеры используются в качестве плавучих хранилищ нефти, поскольку хранилища на суше уже заполнены. А новое сырье негде хранить.

Стоянка танкеров на воде растянулась от города Лонг-Бич до залива Сан-Франциско. На этих плавучих платформах сейчас сконцентрировано столько нефти, что она способна удовлетворить 20% мирового спроса на сырье (в докризисный период). Это более 20 миллионов баррелей.

Напомним, цены на нефть в понедельник, 27 апреля, начали падать на фоне признаков быстрого заполнения мировых хранилищ. Информация о заполненности нефтехранилищ усилила опасения, что сокращение производства не будет достаточно быстрым, чтобы полностью компенсировать обвал на нефтяном рынке.

Американские нефтяные фьючерсы потеряли более 2 долларов за опасения, что хранилище в Кушинге, штат Оклахома, может скоро заполниться полностью. Запасы нефти в США выросли до 518,6 млн баррелей за неделю к 17 апреля, что близко к рекордному рекорда в 535 млн баррелей, установленным в 2017 году.