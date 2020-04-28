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Біля берегів Каліфорнії скупчились нафтові танкери, сировину ніде зберігати

Новини » Економіка     28.04.2020 - 03:59
Біля берегів Каліфорнії скупчились нафтові танкери, сировину ніде зберігати
Ілюстративне фото (twitter/seanews)

Близько 30 танкерів біля узбережжя Каліфорнії використовують як плавучі сховища

У США біля узбережжя Каліфорнії скупчились близько 30 танкерів із нафтою у зв'язку із заповненістю нафтосховищ. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що нині танкери використовуються у якості плавучих сховищ нафти, оскільки сховища на суші вже заповнені. А нову сировину ніде зберігати.

Стоянка танкерів на воді розтягнулась від міста Лонг Біч до затоки Сан-Франциско. На цих плавучих платформах зараз сконцентровано стільки нафти, що вона здатна задовольнити 20% світового попиту на сировину (у докризовий період). Це більше 20 мільйонів барелів.

Нагадаємо, ціни на нафту у понеділок, 27 квітня, почали падати на тлі ознак швидкого заповнення світових сховищ. Інформація про заповненість нафтосховищ підсилила побоювання, що скорочення виробництва не буде достатньо швидким, аби повністю компенсувати обвал на нафтовому ринку.

Американські нафтові ф'ючерси втратили більше 2 доларів через побоювання, що сховище в Кушингу, штат Оклахома, може скоро заповнитися повністю. Запаси нафти в США зросли до 518,6 млн барелів за тиждень до 17 квітня, що близько до рекордного рекорду в 535 млн барелів, встановленим у 2017 році.

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