У берегов Индонезии произошло несколько землетрясений

Иллюстративное фото (nsf.gov)

Магнитуда наиболее мощного составила 6,4

У берегов острова Сумба (Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Геологической службы США.

Сообщается, что землетрясение произошло в 07:10 по киевскому времени, его очаг находился на глубине 27 км. Также сообщается, что эпицентр находился в 20 км от очага предыдущего землетрясения, которое произошло за шесть часов до этого. Его магнитуда составляла 6.

По данным Геологической службы США, в ночь на 22 января недалеко от Сумбы произошли еще три землетрясения магнитудой 4,5, 4,8 и 4,9.

Напомним, 6 января у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 60 км, в 151 км от индонезийского города Тобело.

Отметим, в начале января в Индонезии в результате оползня погибли, по меньшей мере, 15 человек, и еще 20 считались пропавшими без вести. Оползень произошел в городе Сукабуми в провинции Западная Ява. Поисковые работы осложнялись сильными дождями, которые могли привести к новым оползням.