Біля берегів Індонезії сталося кілька землетрусів

Ілюстративне фото (nsf.gov)

Магнітуда найпотужнішого склала 6,4

Біля берегів острова Сумба (Індонезія) стався землетрус магнітудою 6,4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Геологічної служби США.

Повідомляється, що землетрус стався о 07:10 за київським часом, його епіцентр знаходився на глибині 27 км. Також повідомляється, що епіцентр знаходився в 20 км від осередку попереднього землетрусу, який стався за шість годин до цього. Його магнітуда становила 6.

За даними Геологічної служби США, в ніч на 22 січня недалеко від Сумби сталися ще три землетруси магнітудою 4,5, 4,8 і 4,9.

Нагадаємо, 6 січня біля берегів Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,6. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 60 км, у 151 км від індонезійського міста Тобело.

Зазначимо, на початку січня в Індонезії в результаті зсуву загинули щонайменше 15 осіб, і ще 20 вважалися зниклими безвісти. Зсув стався в місті Сукабумі в провінції Західна Ява. Пошукові роботи ускладнювалися сильними дощами, які могли призвести до нових зсувів.