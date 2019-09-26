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У берегов Норвегии затонуло российское судно

Новости » В мире    26.09.2019 - 14:25
У берегов Норвегии затонуло российское судно
Фото: рыболовный траулер "Бухта Наездник" (ЕРА)

Рыболовный траулер сначала загорелся, затем ушел на дно

В норвежском порту Тромсе затонул российский рыболовный траулер "Бухта Наездник" после того, как на нем возник пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Траулер загорелся 25 сентября. По сообщениям норвежских спасателей, пожар начался на корме во время сварочных работ, а затем распространился на рыболовные сети. Близлежащие школы были закрыты, а 300-метровая территория была расчищена вокруг площадки в порту Тромсё.

На место происшествия прибыли пожарные, которые занялись ликвидацией пожара. Норвежские СМИ ведут прямую трансляцию с места событий и, судя по видео, судно практически полностью ушло под воду.

Норвежская полиция сообщила, что все 29 членов экипажа траулера "Бухта Наездник" были эвакуированы и находятся в безопасности.

Судно принадлежит компании "Мурманский траловый флот". По предварительным данным, траулер "Бухта Наездник" находился в порту Тромсе на ремонте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне на судоремонтном заводе на одном из судов возник пожар. К ликвидации пожара были привлечены 6 спецмашин и 30 спасателей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран все еще удерживает танкер Stena Impero под британским флагом, несмотря на заявления официальных лиц, что он уже может покинуть страну.

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