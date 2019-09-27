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Біля берегів Греції перекинулося судно з мігрантами, є жертви

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 17:16
Біля берегів Греції перекинулося судно з мігрантами, є жертви
Фото: судно (twitter.com/GodGreeceGod)

На судні перебувало 19 людей

Біля берегів Греції у п'ятницю, 27 вересня, перекинулося судно з 19 мігрантами, в результаті семеро з них загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як повідомляється, судно перекинулося на північ від скупчення островів на північному сході Егейського моря.

Влада повідомила, що всі пасажири човна були громадянами Туреччини.

Водолази берегової охорони спочатку підняли з води п'ять тіл - троє дітей і дві жінки. Пізніше були виявлені тіла немовляти і 4-річної дитини. 12 осіб вдалося врятувати.

У рятувальній операції були задіяні кораблі берегової охорони Греції та агентства прикордонної і берегової охорони Європейського союзу Frontex.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 вересня в норвезькому порту Тромсе затонув російський риболовецький траулер "Бухта Наїзник" після того, як на ньому виникла пожежа. 29 членів екіпажу траулера "Бухта Наїзник" були евакуйовані.

Крім того, в Херсоні на судноремонтному заводі на одному з суден виникла пожежа. До ліквідації пожежі було залучено 6 спецмашин та 30 рятувальників.

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