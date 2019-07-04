У берегов Гибралтара задержали танкер по просьбе США

Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на на Reuters.

По его словам, испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

По информации властей Гибралтара, танкер вез груз сырой нефти на НПЗ Банияс в Сирии, завод принадлежит компании, которая находится под санкциями Евросоюза.

Напомним, Совет Евросоюза продлил действие санкций в отношении властей Сирии еще на один год, до 1 июня 2020 года. Санкции, введенные против Сирии, включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на торговлю и инвестиции, заморозку активов сирийского центрального банка, находящихся в Европейском союзе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Совет Европейского союза внес в санкционные списки по Сирии семь министров сирийского правительства. Такое решение было принято в связи с перестановками в правительстве Сирии.

Кроме того, президент США Дональд Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения в отношении правительства Сирии, предусматривающего введение санкций.