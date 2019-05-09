Трамп продлил санкции против Сирии еще на год

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Будет заблокировано имущество определенных лиц и запрещен вывоз или реэкспорт некоторых товаров

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения в отношении правительства Сирии, предусматривающего введение санкций. Об этом говорится в заявлении президента США, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В частности, будет заблокировано имущество определенных лиц и запрещен вывоз или реэкспорт определенных товаров.

"Жестокость существующего режима и притеснение сирийского народа представляют угрозу не только самой Сирии, но и региону в целом", - говорится в заявлении.

Ранее, в феврале 2019 года сенат США одобрил введение новых санкций за военную и другую помощь Сирии, которые могут вводится против стран, имеющих деловые отношения с правительством президента Сирии Башара Асада.

В начале марта Совет ЕС внес в санкционные списки по Сирии семь министров сирийского правительства в связи с перестановками в правительстве Сирии.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп также объявил санкции против иранской металлургической и горнодобывающей промышленности - ограничительные меры направлены как против производителей, так и собственников производства металлов в этой стране.