Біля берегів Гібралтару затримали танкер на прохання США

Влада Гібралтару затримала танкер Grace 1 на прохання, яке американська влада направила Велика Британія. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За його словами, іспанська влада також розглядає можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС.

За інформацією влади Гібралтару, танкер перевозив вантаж сирої нафти на НПЗ Баніяс в Сирії, завод належить компанії, яка перебуває під санкціями Євросоюзу.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу продовжила дію санкцій відносно влади Сирії ще на один рік, до 1 червня 2020 року. Санкції, введені проти Сирії, включають в себе нафтове ембарго, обмеження на торгівлю та інвестиції, заморожування активів сирійського центрального банку, що перебувають в Європейському союзі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада Європейського союзу вніс у санкційні списки по Сирії сім міністрів сирійського уряду. Таке рішення було прийнято у зв'язку з перестановками в уряді Сирії.

Крім того, президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію надзвичайного стану відносно уряду Сирії, що передбачає введення санкцій.