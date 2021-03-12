У берегов Бенина напали на танкер с украинцами на борту. Часть экипажа захватили
У берегов Бенина пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа. Экипаж этого судна состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин.
Об этом сообщает профильный ресурс Splash.
Сообщается, что танкер Davide B принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement. По данным издания, накануне на борт поднялись девять вооруженных человек и захватили 15 моряков.
Всего в экипаже 21 человек, на данный момент гражданство захваченных моряков не уточняется. Остальные шестеро остаются на борту, они не пострадали.
"Сейчас главный приоритет компании - установить контакт с пропавшей командой, чтобы обеспечить их скорейшее и безопасное освобождение. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми властями, которые были уведомлены сразу после инцидента. Компания находится в тесном контакте с семьями моряков", - говорится в заявлении De Poli Shipmanagement.
РБК-Украина обратилось за уточнением в Министерство иностранных дел, но по состоянию на 11:40 информация об этом инциденте проверяется.
Напомним, вчера у берегов Румынии в Черном море потерпел крушение российский сухогруз с украинским экипажем. На борту находились 13 членов экипажа. На сегодня известно о двух погибших и об одной украинке, которая серьезно пострадала. Также продолжаются поиски одного пропавшего без вести.
Сегодня стало известно, что спасенных моряков доставили на берег.