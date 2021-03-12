Біля берегів Беніну напали на танкер з українцями на борту. Частину екіпажу захопили

Біля берегів Беніну пірати напали на танкер і викрали 15 членів екіпажу. Екіпаж судна складається з громадян України, Румунії та Філіппін.

Повідомляється, що танкер Davide B належить голландській компанії De Poli Shipmanagement. За даними видання, напередодні на борт піднялися дев'ять озброєних осіб і захопили 15 моряків.

Всього в екіпажі 21 людина, на даний момент громадянство захоплених моряків не уточнюється. Решта шестеро залишаються на борту, вони не постраждали.

"Зараз головний пріоритет компанії - встановити контакт з зниклою командою, щоб забезпечити їх швидке і безпечне звільнення. Група реагування на надзвичайні ситуації підтримує зв'язок з усіма відповідальними, які були повідомлені відразу після інциденту. Компанія знаходиться в тісному контакті з сім'ями моряків", - йдеться в заяві De Poli Shipmanagement.

РБК-Україна звернулось за уточненням до Міністерства закордонних справ, але станом на 11:40 інформація про цей факт перевіряється.