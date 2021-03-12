Крушение сухогруза в Румынии: украинских моряков доставили в Констанцу

Спасенных украинских моряков затонувшего в водах Румынии сухогруза "Волго Балт 179" доставили в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter .

"Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз его жизни нет", - добавил Николенко.

По его словам, представители украинского посольства в Румынии и консульства оказывают необходимую консульскую помощь морякам.

Напомним, вчера утром у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. Всего на борту находились 13 украинцев. В МИД уже подтвердили гибель двоих членов экипажа, еще один считается пропавшим безвести.

Отметим, МИД запустил горячую линию и родственники украинских моряков могут обращаться за информацией по телефону +40212303660.

Ранее РБК-Украина писало, что группа нефтяного обслуживания прекратила поиски пропавшего без вести моряка.

Также сообщалось, что в сети появилось видео спасательной операции на месте крушения сухогруза в Черном море.