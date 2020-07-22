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В Австралии береговые оползни смыли в океан несколько домов

Уамберал, Среда 22 июля 2020 22:30
В Австралии береговые оползни смыли в океан несколько домов
Фото: последствия оползней в Австралии (скриншот с видео YouTube Benny Roth)
Автор: Роман Калиниченко

О пострадавших не сообщается

Мощные прибои в прибрежном районе австралийского штата Новый Южный Уэльс привели к эрозии берега. Часть элитных домов в курортном городке Уамберал была разрушена, жителей эвакуировали.

Об этом сообщает CNN.

Местный береговой совет обратился к правительству штата с призывом объявить стихийное бедствие. На видео, снятое с дрона, видно, что волны подмыли холм, на котором стоят дома. В результате часть зданий просто смыло в океан.

Власти штата объявили, что 40 домов находятся в критическом состоянии. Жителям дали несколько часов, чтобы забрать вещи и эвакуироваться во время отлива. В домах отключили электричество, газ и воду.

По данным австралийских ученых, более 11 тысяч км береговой линии Австралии - примерно 50% всей песчаной береговой линии страны - рано или поздно могут оказаться под угрозой смыва.

Напомним, ранее мощный оползень унес в море несколько домов на севере Норвегии.

Крупнейший оползень за последние годы произошел в 2017 году в Колумбии, тогда погибли 254 человека.

В 2019 году оползень произошел в украинской Одессе, его площадь составила около 150 квадратных метров.

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