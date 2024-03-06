В Бердянську зранку пролунав вибух: підірвано одну з організаторів "виборів"

"Орієнтовно в мікрорайоні "Колонія" сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську", - розповіла вона.

Як зазначила Галіціна, напередодні "виборів" та, особливо після вибуху, окупанти збільшуватимуть кількість силовиків.

"Тому в черговий раз закликаємо бердянців бути обачними і обережними. Уникати великого скупчення людей, представників "виборчих" комісій та самі дільниці. Не виключені провокації з боку окупантів", - попередила вона.

Вибухи, пов'язані з "виборами" у РФ

27 лютого у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія". Також вони прозвучали і неподалік "виборчої дільниці".

Також 30 серпня 2023 року у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області також підірвали передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року аналогічний підрив штабу "Єдиної Росії" стався і у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.