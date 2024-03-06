В Бердянске утром раздался взрыв: подорван один из организаторов "выборов"

"Ориентировочно в микрорайоне "Колония" сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске", - рассказала она.

Как отметила Галицина, накануне "выборов" и, особенно после взрыва, оккупанты будут увеличивать количество силовиков.

"Поэтому в очередной раз призываем бердянцев быть осмотрительными и осторожными. Избегать большого скопления людей, представителей "избирательных" комиссий и сами участки. Не исключены провокации со стороны оккупантов", - предупредила она.

Взрывы, связанные с выборами в РФ

27 февраля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия". Также они прозвучали и неподалеку от "избирательного участка".

Также 30 августа 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области также подорвали предвыборный региональный штаб "Единой России".

Напомним, в начале сентября 2022 года аналогичный подрыв штаба "Единой России" произошел и во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.