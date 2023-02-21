В Бердянську загострюється гуманітарна криза, а молодь покидає місто, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В місті критична ситуація із забезпеченням комунальних послуг. Зокрема, місто часто залишається без води і є загроза її повної відсутності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на фоні гуманітарної кризи, яку створили окупанти, молодь та люди середнього віку все частіше покидають місто.

"Більшість уникає так званих евакуацій від росіян, яка призводить до фактичного ув'язнення на території РФ. Люди користуються альтернативними методами виїзду з окупованих територій", - додали у ЦНС.